Кубрин Павел Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубрин Павел Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Кубрин Петр

Мать: не указана

Упоминание
1794
18; 2 аршин 5 вершков; лицем смугл, нос средней прямой, волосы на голове черные, глаза карие, говорит порядочно; из казацких детей сево ж войска; 1787 генваря; не бывал; не умеет; не бывал; не бывал. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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