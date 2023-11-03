Кубрин Павел Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Кубрин Петр
Мать: не указана
Упоминание
1794
18; 2 аршин 5 вершков; лицем смугл, нос средней прямой, волосы на голове черные, глаза карие, говорит порядочно; из казацких детей сево ж войска; 1787 генваря; не бывал; не умеет; не бывал; не бывал. ... Показать все
Смерть
Неизвестно