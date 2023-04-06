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Суколенов Григорий Петрович

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: Кирюхина Александра ?

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Военная служба
23.03.1917
Род войск: 5-я гренадерская дивизия Воинское звание: рядовой -: РАНЕНИЕ в WW1
Рождение ребёнка
1921

Сын: Кирюхин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
04.09.1924

Дочь: Донюш Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
04.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Слободчукова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Марченко Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
20.11.1933

Дочь: Тришина Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
26.11.1933

Сын: Кирюхин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Между 1941 и 1943

Сын: Кирюхин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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