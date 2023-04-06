Суколенов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: Кирюхина Александра ?
Военная служба
23.03.1917
Род войск: 5-я гренадерская дивизия Воинское звание: рядовой -: РАНЕНИЕ в WW1
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кирюхин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1924
Дочь: Донюш Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1924
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Слободчукова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Марченко Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
20.11.1933
Дочь: Тришина Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
26.11.1933
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1943
Сын: Кирюхин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно