Черемисинов Павел Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1878
Дата смерти20.01.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Черемисинов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Орина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Черемисинов Филипп
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Седунова Серафима
Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Черемисинов Дмитрий
Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Черемисинов Петр
Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна
Рождение ребёнка
22.07.1916
Дочь: Бурехина Ольга
Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна
Рождение ребёнка
08.07.1918
Сын: Черемисинов Прокопий
Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна
Рождение ребёнка
23.03.1920
Сын: Черемисинов Иван
Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Черемисинов Павел
Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна
Рождение ребёнка
22.09.1923
Дочь: Стародубцева Вера
Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна
Работа или профессия
По 1928
крестьянин
Образование
Неизвестно
безграмотный
Смерть
20.01.1953
Кировская обл Шабалинский р-н, с.Семеновское с., Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Семеновское Шабалинского р-на Кировской области