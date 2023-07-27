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Черемисинов Павел Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1878

Дата смерти

20.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Черемисинов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Орина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Черемисинов Филипп

Мать ребёнка: не указана

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Седунова Серафима

Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Черемисинов Дмитрий

Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Черемисинов Петр

Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.07.1916

Дочь: Бурехина Ольга

Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.07.1918

Сын: Черемисинов Прокопий

Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.03.1920

Сын: Черемисинов Иван

Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Черемисинов Павел

Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1923

Дочь: Стародубцева Вера

Мать ребёнка: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
По 1928
Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
крестьянин
Образование
Неизвестно
безграмотный
Смерть
20.01.1953
Кировская обл Шабалинский р-н, с.Семеновское с., Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Семеновское Шабалинского р-на Кировской области