Гребеник Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребеник Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1927

Дата смерти

10.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1957

Сын: Гребеник Николай Иванович

Отец ребёнка: Гребеник Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребеник Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребеник Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребеник Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стецун Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.10.2020
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