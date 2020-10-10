Гребеник Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1927
Дата смерти10.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1957
Сын: Гребеник Николай Иванович
Отец ребёнка: Гребеник Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребеник Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стецун Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.10.2020