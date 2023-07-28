Kuik Juhan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kuik Juhan

Место рождения

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

07.11.1859

Дата смерти

25.04.1921

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1859

Отец: Kuik Mihkel

Мать: Kuik Mare (Marre)

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
11.11.1890

Дочь: Tampõld Elviine

Мать ребёнка: Kuik Liisu

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
28.?.1890

Жена: Kuik Liisu

(-): Juhan Kuik
Рождение ребёнка
24.11.1893

Дочь: Amalie

Мать ребёнка: Kuik Liisu

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
08.09.1895

Сын: Kuik Bernhard

Мать ребёнка: Kuik Liisu

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Nurs Pauline

Мать ребёнка: Kuik Liisu

Эммасте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
29.09.1903

Сын: Kuik Artur

Мать ребёнка: Kuik Liisu

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
25.04.1921