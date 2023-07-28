Kuik Juhan
Место рождения
Дата рождения07.11.1859
Дата смерти25.04.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1859
Отец: Kuik Mihkel
Мать: Kuik Mare (Marre)
Рождение ребёнка
11.11.1890
Дочь: Tampõld Elviine
Мать ребёнка: Kuik Liisu
Бракосочетание
28.?.1890
Жена: Kuik Liisu
(-): Juhan Kuik
Рождение ребёнка
24.11.1893
Дочь: Amalie
Мать ребёнка: Kuik Liisu
Рождение ребёнка
08.09.1895
Сын: Kuik Bernhard
Мать ребёнка: Kuik Liisu
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Nurs Pauline
Мать ребёнка: Kuik Liisu
Эммасте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
29.09.1903
Сын: Kuik Artur
Мать ребёнка: Kuik Liisu
Смерть
25.04.1921