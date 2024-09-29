Костерин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения19.04.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1931
Отец: Костерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай