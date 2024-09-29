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Костерин Иван Александрович

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Место рождения

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.04.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1931

Отец: Костерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich)

Мать: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Несчастный случай

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