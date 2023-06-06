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Зайцева Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1920

Дочь: Зайцева Зоя Фоминична

Отец ребёнка: Зайцев Фома Федорович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Фонд №8381, опись №1, дело №155, стр. 108 Седьмой по счету Он, 35 лет - машинист Она, 30 лет - дом. хоз.
Смерть
Неизвестно