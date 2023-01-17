Петряшев Мартын Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1730 ст.
Отец: Петряшев Алексей
Мать: не указана
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об. 42 года в 1772 году
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Петряшев Прокопий Мартынов
Мать ребёнка: не указана
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Мать ребёнка: Петряшева Евдокия Тихонова
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об. в 1772 году- 16 лет
Место жительства
1772 ст.
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно