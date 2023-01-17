Петряшев Мартын Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряшев Мартын Алексеев

Петряшев Мартын Алексеев

avatar

Место рождения

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730 ст.

Отец: Петряшев Алексей

Мать: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об. 42 года в 1772 году
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Петряшев Прокопий Мартынов

Мать ребёнка: не указана

ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Сын: Петряшев Вукол Мартынов

Мать ребёнка: Петряшева Евдокия Тихонова

ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об. в 1772 году- 16 лет
Место жительства
1772 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Сын: Петряшев Лука Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Евдокия Тихонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close