Трапезникова (Михеева) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913
Отец: Михеев Иаков Павлович
Мать: Андреева Евдокия
Рождение ребёнка
22.08.1933
Сын: Трапезников Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Трапезников Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.08.1935
Сын: Трапезников Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Трапезников Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.08.1940
Сын: Трапезников Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Трапезников Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Беляева Нина (Лёля) Афанасьевна
Отец ребёнка: Трапезников Афанасий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно