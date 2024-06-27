Трапезникова (Михеева) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова (Михеева) Александра Яковлевна

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Место рождения

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

15.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913

Отец: Михеев Иаков Павлович

Мать: Андреева Евдокия

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.08.1933

Сын: Трапезников Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Трапезников Афанасий Леонтьевич

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.08.1935

Сын: Трапезников Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Трапезников Афанасий Леонтьевич

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.08.1940

Сын: Трапезников Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Трапезников Афанасий Леонтьевич

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Беляева Нина (Лёля) Афанасьевна

Отец ребёнка: Трапезников Афанасий Леонтьевич

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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