Грезов Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грезов Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1911

Дата смерти

13.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1911

Отец: Грезов Фёдор Максимович

Мать: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
28.12.1948

Сын: Грезов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грезова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Смерть
13.06.1985
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