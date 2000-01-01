Грезов Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1911
Дата смерти13.06.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1911
Отец: Грезов Фёдор Максимович
Мать: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1948
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грезова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Смерть
13.06.1985