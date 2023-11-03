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Пигалев Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Пиголев Алексей Захаров

Мать: Пиголева Христина Васильева

Рождение ребёнка
28.01.1870

Сын: Пигалев Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова

Рождение ребёнка
07.09.1873

Сын: Пигалев Иван Васильев

Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова

Рождение ребёнка
20.07.1876

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова

Рождение ребёнка
22.02.1878

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалев Иларион Васильев

Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигалева Устинья Максимова

Смерть
Неизвестно
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