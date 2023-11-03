Пигалев Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
28.01.1870
Сын: Пигалев Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова
Рождение ребёнка
07.09.1873
Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова
Рождение ребёнка
20.07.1876
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова
Рождение ребёнка
22.02.1878
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пигалева Устинья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно