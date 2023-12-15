Терешкович Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терешкович Иван Власович
Мать: Софья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молчан Галина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно