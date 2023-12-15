Терешкович Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкович Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терешкович Иван Власович

Мать: Софья Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчан Галина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчан Галина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчан Галина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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