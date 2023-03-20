Романова Агафья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1930
Дочь: Крутенёва Нина Егоровна
Отец ребёнка: Романов Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
21.11.1932
Отец ребёнка: Романов Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
10.10.1936
Сын: Романов Александр Егорович
Отец ребёнка: Романов Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
20.10.1939
Сын: Романов Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Романов Егор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Егор Кузьмич
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область