Романова Агафья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Агафья Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1930

Дочь: Крутенёва Нина Егоровна

Отец ребёнка: Романов Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
21.11.1932

Сын: Романов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Романов Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
10.10.1936

Сын: Романов Александр Егорович

Отец ребёнка: Романов Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
20.10.1939

Сын: Романов Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Романов Егор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Егор Кузьмич

Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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