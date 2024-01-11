Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян
Место рождения?
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мустаев Халилрахман Салахович
Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин
д.Нурлат,Буинского р-на
Рождение ребёнка
20.05.1909
Сын: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович
Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ханифя Салаховна
Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мустаев Сагит Салахутдинович
Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин
Рождение ребёнка
20.08.1921
Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Зубайда Салаховна
Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустаев Салахутдин
Смерть
Неизвестно