Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Место рождения

?

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гайнетдин

Мать: Сафура

?
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мустаев Халилрахман Салахович

Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин

д.Нурлат,Буинского р-на
Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович

Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ханифя Салаховна

Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мустаев Сагит Салахутдинович

Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1921

Сын: Мустаев Фарит Салахович

Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Мустаев Рифкат Салахович

Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Зубайда Салаховна

Отец ребёнка: Мустаев Салахутдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Салахутдин

Смерть
Неизвестно
Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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