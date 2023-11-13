Ковалев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

2001 г.р.
2019 г.р.

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.2001

Дочь: Kovaleva Lidiia

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.2019

Сын: Kovalev Daniil

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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