Чередова Ирина Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Ирина Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Настасья Евдокимова

Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чередов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чередов Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чередов Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Чередов Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Кондратей Евдокимович

Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Евдоким Яковлев

Смерть
Неизвестно
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