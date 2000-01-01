Чередова Ирина Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Настасья Евдокимова
Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Чередов Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чередов Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Чередов Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Кондратей Евдокимович
Отец ребёнка: Чередов Евдоким Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно