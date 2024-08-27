Емельянова Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емельянова) Тамара
Отец ребёнка: Емельянов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емельянова) Софья
Отец ребёнка: Емельянов Николай
Смерть
Неизвестно