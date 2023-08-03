Беляева Наталья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1870
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреев
ВУЦА 364-1-7265 1869-1873гг Декабрь 146об-147 85 – 17/ 18 Михаил. Восприемник – Николай Яковлев Беляев, Анна Никандрова Беляева.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреев
Уволенный в запас армии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно