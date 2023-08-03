Беляева Наталья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Наталья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1870

Сын: Беляяев Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7265 1869-1873гг Декабрь 146об-147 85 – 17/ 18 Михаил. Восприемник – Николай Яковлев Беляев, Анна Никандрова Беляева.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреев

Уволенный в запас армии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Григорий Андреев

Смерть
Неизвестно