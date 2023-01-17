Танеев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1856
Дата смерти06.06.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1856 по 1866
Место жительства
С 1866 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.06.1915
Звенигород, Звенигород, Московская область