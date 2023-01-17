Танеев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танеев Сергей Иванович

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

13.11.1856

Дата смерти

06.06.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1856 по 1866
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1866 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.06.1915
Звенигород, Звенигород, Московская область
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