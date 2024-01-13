Коршикова Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршикова Софья Михайловна

Коршикова Софья Михайловна

Место рождения

Безлепкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Безлепкино
Апочки Безлепкино
Рождение ребёнка
18.08.1929

Сын: Коршиков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Коршиков Григорий

Село Безлепкино
Курская область Ястребовский район Село Безлепкино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close