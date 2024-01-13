Коршикова Софья Михайловна
Место рожденияБезлепкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Безлепкино
Апочки Безлепкино
Рождение ребёнка
18.08.1929
Сын: Коршиков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Коршиков Григорий
Село Безлепкино
Курская область Ястребовский район Село Безлепкино
Смерть
Неизвестно