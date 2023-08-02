Туганова (Мисикова) Тиба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Туганов Гетагаз
Отец ребёнка: Туганова Карабай
Рождение ребёнка
1835
Сын: Туганов Бапын
Отец ребёнка: Туганова Карабай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганова Карабай
Смерть
Неизвестно