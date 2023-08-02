Туганова (Мисикова) Тиба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Мисикова) Тиба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Туганов Гетагаз

Отец ребёнка: Туганова Карабай

Рождение ребёнка
1835

Сын: Туганов Бапын

Отец ребёнка: Туганова Карабай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганова Карабай

Смерть
Неизвестно