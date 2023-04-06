Ромашов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашов Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1944

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Павлодар
Смерть
2004
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