Ромашов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1944
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Павлодар
Смерть
2004