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Зорин Василий Филиппович

Место рождения

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

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Дети

1944 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: Зорин Филипп Агафонович (Авакумович)

Мать: Зорина Анастасия Филипповна

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.07.1944

Дочь: Мамаева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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