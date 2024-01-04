Зорин Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения21.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921
Рождение ребёнка
04.07.1944
Дочь: Мамаева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно