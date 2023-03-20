Шестакова Ульяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Ульяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шестаков Василий Степанович

Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Петрова Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шестаков Андрей Степанович

Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шестаков Пуд Степанович

Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шестаков Федор Степанович

Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Февронья Степанова

Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Степан Никонорович

Смерть
Неизвестно
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