Шестакова Ульяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шестаков Василий Степанович
Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Петрова Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шестаков Андрей Степанович
Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шестаков Федор Степанович
Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Февронья Степанова
Отец ребёнка: Шестаков Степан Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно