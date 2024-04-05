Ostrowska (Elert) Józefa Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ostrowska (Elert) Józefa

Место рождения

Nagoszewo/Brok

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Elert Tomasz

Мать: Elert (Lipska) Marianna

Nagoszewo/Brok
Бракосочетание
15.01.1843

Муж: Ostrowski Marcin

Brok akt 3/1843
Рождение ребёнка
27.11.1843

Дочь: (Ostrowska) Wiktoria

Отец ребёнка: Ostrowski Marcin

Bojany/Brok akt 161/1843
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Podolak (Ostrowska) Marianna

Отец ребёнка: Ostrowski Marcin

Bojany/Brok akt 19/1847
Рождение ребёнка
15.09.1849

Дочь: (Ostrowska) Marcjanna

Отец ребёнка: Ostrowski Marcin

Przewóz/Brok akt 160/1849
Рождение ребёнка
25.04.1852

Сын: Ostrowski Józef

Отец ребёнка: Ostrowski Marcin

Długosiodło akt 56/1852
Смерть
Неизвестно

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