Ostrowska (Elert) Józefa
Место рожденияNagoszewo/Brok
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Elert Tomasz
Мать: Elert (Lipska) Marianna
Nagoszewo/Brok
Бракосочетание
15.01.1843
Муж: Ostrowski Marcin
Brok akt 3/1843
Рождение ребёнка
27.11.1843
Дочь: (Ostrowska) Wiktoria
Отец ребёнка: Ostrowski Marcin
Bojany/Brok akt 161/1843
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Podolak (Ostrowska) Marianna
Отец ребёнка: Ostrowski Marcin
Bojany/Brok akt 19/1847
Рождение ребёнка
15.09.1849
Дочь: (Ostrowska) Marcjanna
Отец ребёнка: Ostrowski Marcin
Przewóz/Brok akt 160/1849
Рождение ребёнка
25.04.1852
Сын: Ostrowski Józef
Отец ребёнка: Ostrowski Marcin
Długosiodło akt 56/1852
Смерть
Неизвестно