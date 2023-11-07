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Сергей Фёдорович
Сергей Фёдорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Дата смерти
После 1802
Пол
Мужской
Отец
Фёдор Григорьевич
1749 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Фёдор Григорьевич
Мать: не указана
Смерть
После 1802
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