(Батина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батина) Ольга Александровна

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Место рождения

пос. Донаурово

Дата рождения

07.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
03.08.2009

Сын: Петренко Георгий Зиновьевич

Отец ребёнка: Петренко Зиновий Георгиевич

Фрязино
Рождение ребёнка
18.02.2013

Дочь: Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Петренко Зиновий Георгиевич

Фрязино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Зиновий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
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