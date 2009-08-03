(Батина) Ольга Александровна
Место рожденияпос. Донаурово
Дата рождения07.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
03.08.2009
Сын: Петренко Георгий Зиновьевич
Отец ребёнка: Петренко Зиновий Георгиевич
Фрязино
Рождение ребёнка
18.02.2013
Дочь: Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Петренко Зиновий Георгиевич
Фрязино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно