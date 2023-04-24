Исмайлов Анатолий Исхайдулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмайлов Анатолий Исхайдулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1958

Дата смерти

24.02.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1981

Дочь: Антипова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.02.?
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