Малиновская (Дедух) Деониза Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1911
Дата смерти02.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1911
Отец: Дедух Василий Иванович
Мать: Дедух Мария Карловна
Бракосочетание
27.11.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Наумович
Смерть
02.11.1992