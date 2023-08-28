Малиновская (Дедух) Деониза Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Дедух) Деониза Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1911

Дата смерти

02.11.1992

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1911

Отец: Дедух Василий Иванович

Мать: Дедух Мария Карловна

Бракосочетание
27.11.1979

Муж: Малиновский Дмитрий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Наумович

Смерть
02.11.1992
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