Потюков Макушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потюков Макушка

Место рождения

д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1653

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1703

Сын: Макушкин Кадермет

Мать ребёнка: не указана

д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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