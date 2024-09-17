Полунина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полунин Александр Григорьевич

Мать: Сигачёва Елена Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Елена Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Александр

Смерть
Неизвестно

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