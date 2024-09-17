Полунина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Елена Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Александр
Смерть
Неизвестно