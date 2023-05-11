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Саенко Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1979

Отец: Саенко Алексей Яковлевич

Мать: Саенко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шпак Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.?

Сын: Саенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Саенко Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саенко София Владимировна

Мать ребёнка: Саенко Ирина Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саенко Ирина Игоревна