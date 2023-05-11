Саенко Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1979
Отец: Саенко Алексей Яковлевич
Мать: Саенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шпак Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.?
Сын: Саенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Саенко Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саенко София Владимировна
Мать ребёнка: Саенко Ирина Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саенко Ирина Игоревна