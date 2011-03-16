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Иноземцева Арина Юрьевна
Иноземцева Арина Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.2011
Пол
Женский
Отец
Иноземцев Юрий Валериевич
1979 г.р.
Мать
Иноземцева (Шопова) Елена
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2011
Отец:
Иноземцев Юрий Валериевич
Мать:
Иноземцева Елена
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