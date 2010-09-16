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Московская Марина Борисовна
Московская Марина Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.2010
Пол
Женский
Отец
Московский Борис Георгиевич
1972 г.р.
Мать
Бархатова Анна Борисовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2010
Отец:
Московский Борис Георгиевич
Мать:
Бархатова Анна Борисовна
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