Кузьминова (Сакович) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1945
По документам д. Каменка (Вичугский р-н)
Бракосочетание
14.09.1966
Рождение ребёнка
24.09.1969
Сын: Кузьминов Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Кузьминов Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1974
Сын: Кузьминов Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Кузьминов Вячеслав Васильевич