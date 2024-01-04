Кузьминова (Сакович) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминова (Сакович) Валентина Николаевна

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Место рождения

Кученево, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1945

Отец: Сакович Николай Николай

Мать: Сакович Капитолина Николаевна

Кученево, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
По документам д. Каменка (Вичугский р-н)
Бракосочетание
14.09.1966

Муж: Кузьминов Вячеслав Васильевич

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
24.09.1969

Сын: Кузьминов Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Кузьминов Вячеслав Васильевич

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.05.1974

Сын: Кузьминов Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Кузьминов Вячеслав Васильевич

Бобруйск, Могилёвская область
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