Уракова Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домрачев Александр Федорович
Корляки, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962