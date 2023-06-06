Уракова Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУракова Ульяна Васильевна

Уракова Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домрачев Александр Федорович

Корляки, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домрачев Александр Федорович

Смерть
1962