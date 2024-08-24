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Бердин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Бердин Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефимия Семенова

Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Бердин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефимия Семенова

Смерть
После 1852
Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

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