Бердин Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Бердин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефимия Семенова
Смерть
После 1852