Мараховская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Хорин Иван
Мать: Хорина Евдокия
Рождение ребёнка
04.06.1938
Дочь: Кононова Анна
Отец ребёнка: Мараховский Прохор Захарович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ржевская Нина
Отец ребёнка: Мараховский Прохор Захарович
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мараховский Прохор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мараховский Владимир
Отец ребёнка: Мараховский Прохор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно