Мараховская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мараховская Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Хорин Иван

Мать: Хорина Евдокия

Рождение ребёнка
04.06.1938

Дочь: Кононова Анна

Отец ребёнка: Мараховский Прохор Захарович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ржевская Нина

Отец ребёнка: Мараховский Прохор Захарович

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мараховский Прохор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мараховский Владимир

Отец ребёнка: Мараховский Прохор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мараховский Прохор Захарович

Смерть
Неизвестно
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