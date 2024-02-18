Верхотурова Арина Федотьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верхотуров Федот Васильевич
Мать: Прасковья
Бракосочетание
1880
Муж: не указан
1880 вышла замуж за Гошу, ждала 7 лет с Армии
Рождение ребёнка
1914
Сын: Баранников Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Баранников Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно