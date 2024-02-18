Верхотурова Арина Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова Арина Федотьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхотуров Федот Васильевич

Мать: Прасковья

Бракосочетание
1880

Муж: не указан

1880 вышла замуж за Гошу, ждала 7 лет с Армии
Рождение ребёнка
1914

Сын: Баранников Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Баранников Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно

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