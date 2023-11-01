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Сорокин Дмитрий Сергеевич
Сорокин Дмитрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.?
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Сорокина (Шумихина) Светлана Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?
Отец: не указан
Мать:
Сорокина Светлана Владимировна
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