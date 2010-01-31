(Беда (Вихневич)) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беда (Вихневич)) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1935

Дата смерти

31.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1959

Сын: Беда Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Беда Владимир Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1966

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Беда Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беда Владимир Петрович

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
31.01.2010
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