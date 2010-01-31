(Беда (Вихневич)) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1935
Дата смерти31.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1959
Отец ребёнка: Беда Владимир Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1966
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Беда Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
31.01.2010