Пущаков Владимир Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1953
Дочь: Гусева Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Пущакова Анна Сергеевна
лопачи
Рождение ребёнка
28.11.1955
Дочь: Стрелец Вера Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно