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Пущаков Владимир Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1953

Дочь: Гусева Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Пущакова Анна Сергеевна

лопачи
Рождение ребёнка
28.11.1955

Дочь: Стрелец Вера Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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