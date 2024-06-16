Матвеев Поликарп Степанович 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеев Поликарп Степанович

Место рождения

Осиновка, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Матвеев Степан

Мать: не указана

Осиновка, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Михайлова (Матвеева) Клавдия Поликарповна

Мать ребёнка: Матвеева (Круглова) Ксения Матвеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Матвеев Михаил Поликарпович

Мать ребёнка: Матвеева (Круглова) Ксения Матвеевна

Осиновка, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Матвеев Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Матвеева (Круглова) Ксения Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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