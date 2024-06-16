Матвеев Поликарп Степанович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Матвеев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Михайлова (Матвеева) Клавдия Поликарповна
Мать ребёнка: Матвеева (Круглова) Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Матвеев Михаил Поликарпович
Мать ребёнка: Матвеева (Круглова) Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Матвеев Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Матвеева (Круглова) Ксения Матвеевна
Смерть
Неизвестно