Боков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Боков Василий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боков Олег Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1980