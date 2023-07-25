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Боков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Боков Василий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Олег Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1980