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Резанов Артамон Сафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Резанов Сафон Иванович

Мать: Резанов ?

Смерть
Неизвестно
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