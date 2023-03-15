Трифанов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифанов Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифанов Сергей

Мать: Трифанова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифанов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Трифанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Трифанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Трифанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифанова ?

Смерть
Неизвестно
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