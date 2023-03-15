Трифанов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трифанов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трифанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Трифанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Трифанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трифанова ?
Смерть
Неизвестно