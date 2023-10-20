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на Евдокия Алексеева/на

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Ич Алексей Феодоров/ич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1829

Сын: Ич Герасим Андреев/ич

Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ич Андрей Никитин/ич

Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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