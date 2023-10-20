на Евдокия Алексеева/на
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Ич Алексей Феодоров/ич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1829
Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Павел Андреевич
Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ич Андрей Никитин/ич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ич Андрей Никитин/ич
Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно