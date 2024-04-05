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Цимерман Виктор Генрихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Цимерман Генрих

Мать: Цимерман Анна

Бракосочетание
16.08.1940

Жена: Гейнц Лидия Геронимовна

Рождение ребёнка
08.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гейнц Лидия Геронимовна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Цимерман Юрий Викторович

Мать ребёнка: Гейнц Лидия Геронимовна

Смерть
Неизвестно

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