Цимерман Виктор Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: Цимерман Генрих
Мать: Цимерман Анна
Бракосочетание
16.08.1940
Жена: Гейнц Лидия Геронимовна
Рождение ребёнка
08.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гейнц Лидия Геронимовна
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Гейнц Лидия Геронимовна
Смерть
Неизвестно