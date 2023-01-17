Черепанова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанова Анна

Черепанова Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Ефросинья Савельевна

Отец ребёнка: Черепанов Савелий Перфирьевич

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Ядренкина Ксения Савельевна

Отец ребёнка: Черепанов Савелий Перфирьевич

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Агафья Савельевна

Отец ребёнка: Черепанов Савелий Перфирьевич

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манефа (Муся) Савельевна

Отец ребёнка: Черепанов Савелий Перфирьевич

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Федор Савельевич

Отец ребёнка: Черепанов Савелий Перфирьевич

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Савельевна

Отец ребёнка: Черепанов Савелий Перфирьевич

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close