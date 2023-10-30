Климина Павлина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Климина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Климина Анна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1942
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно