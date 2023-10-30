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Климина Павлина Ивановна

Место рождения

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Климина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Климина Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1942

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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